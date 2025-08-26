Экзотический товар инспекторы нашли с помощью рентген-машины

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) Хабаровска обнаружили голову крокодила в чемодане туриста, прибывшего из Вьетнама, сообщила пресс-служба ведомства.

"Голову крокодила обнаружили хабаровские таможенники в чемодане россиянина, прибывшего из Вьетнама. Экзотический товар инспекторы нашли с помощью рентген-машины в ходе выборочного контроля", - говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что приобрел сувенир для личной коллекции, а о необходимости декларирования он не знал. "Экспертиза подтвердила, что это настоящая голова гребнистого крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС", - отметили в ФТС.

В настоящее время по данному факту возбуждены два административных дела по статье о несоблюдении запретов и ограничений и о недекларировании товаров. Нарушителю грозит штраф и конфискация товара.