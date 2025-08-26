Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадал один человек

БЕЛГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выпустили за сутки по территории Белгородской области более 70 беспилотников и 30 боеприпасов. В результате пострадал один человек, более 30 дронов были подавлены и сбиты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 16 беспилотников, 13 из которых подавлены. В результате обстрела города Шебекино ранен мирный житель. Мужчина в тяжелом состоянии продолжает лечение в областной клинической больнице", - написал он, добавив, что Шебекине повреждены 2 многоквартирных дома, в Новой Таволжанке - частный дом.

Также, по его данным, один беспилотник повредил административное здание в Белгороде. В Белгородском районе 7 дронов атаковали населенные пункты Разумное, Бессоновка, Красный Октябрь, Нечаевка, Солохи и Церковный. Повреждено остекление многоквартирного дома и техническое оборудование предприятия.

Частный дом поврежден после атаки дрона в селе Новоалександровка Борисовского районе. В Валуйском муниципальном округе 17 беспилотников атаковали населенные пункты Валуйки, Дальний, Борки, Двулучное, Казинку, Орехово, Солотни, Шелаево, Дубровка и Кургашки. Повреждены два частных дома. В Волоконовском районе 4 дрона нанесли удары по населенным пунктам Екатериновка и Шаховка.

Многоквартирный дом поврежден после атаки дрона в поселке Чапаевский Грайворонского муниципального округа. Также было обстреляно село Сподарюшино, выпущено 4 боеприпаса. Один беспилотник сбит над Губкинским городским округом, 7 БПЛА - над Ивнянским районом.

Также ВСУ выпустили 19 БПЛА и 26 боеприпасам по 8 населенным пунктам Краснояружского района: Красной Яруге, Прилесью, Графовке, Демидовке, Колотиловке, Поповке, Староселью и Теребрено. Кроме того, ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в поселке Красная Яруга повреждено административное здание предприятия.