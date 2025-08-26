Блогера Алекса Лесли заочно арестовали

Ему назначили наказание в виде ареста сроком на два месяца

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Тверской районный суд Москвы заочно арестовал блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о насильственных действиях сексуального характера. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кириллову меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции", - сказали агентству.

Заседание прошло в закрытом для прессы режиме, так как дело связано с нарушением половой неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Лесли обвиняется по ч. 1 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему, потерпевшей или к другим лицам).

МВД объявило блогера в розыск. Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело в отношении Кириллова о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). Следователи считают, что блогер, позиционирующий себя как пикап-гуру, склонял своих учеников совершать с девушками на улицах действия сексуального характера. Эти действия зафиксированы на видео.

В интернете появилось множество жалоб женщин на мужчин, пристающих к ним на улицах Москвы. Блогер записал видео, где призывал уводить девушек в туалет и насиловать. В настоящий момент Кириллов находится за пределами РФ.