Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил дело на контроль

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП с российской альпинисткой Натальей Наговициной, получившей травму на вершине пика Победы в Киргизии. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В СМИ и соцмедиа ранее появилось обращение сына Наговициной к председателю СК Александру Бастрыкину, в котором он просит оказать содействие в организации аэровидеосъемки района пика Победы в целях подтверждения факта, что женщина жива. "Председатель СК дал указание подчиненным во взаимодействии с МИД России и МЧС России принять все возможные меры для выяснения обстоятельств произошедшего и оказания посильной помощи в целях спасения российской альпинистки. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета России организована процессуальная проверка", - сказала она.

Бастрыкин поставил на контроль исполнение поручения.