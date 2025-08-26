Шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее не могут объявить погибшей, заявил ранее начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков

БИШКЕК, 26 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Киргизии ожидает информацию от МЧС республики, чтобы признать российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая из-за сломанной ноги не могла передвигаться и с 12 августа находилась на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м, погибшей либо без вести пропавшей. Об этом ТАСС сообщил представитель МВД страны.

"Как мы будем признавать ее погибшей, если ее труп не видели? Если ее местонахождение нашли, тогда посчитаем без вести пропавшей. Пока официальную информацию МЧС не дало нам", - сказал собеседник агентства.

Накануне начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее не могут объявить погибшей. В понедельник сотрудники МЧС Киргизии не смогли направить дрон для оценки состояния Наговициной из-за плохой погоды.

О попытках спасения альпинистки

Первая попытка спасти Наговицину была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться. Группа не смогла продолжить движение из-за крайне сложных погодных условий и проблем со спиной у ее руководителя. По информации Грекова, именно этот человек получил травму при жесткой посадке вертолета.

Примерно на полторы-две сотни метров ниже Наговициной находится тело еще одного участника ее группы, итальянского альпиниста. Спортсмен из Италии сумел добраться до россиянки, доставить ей предметы первой необходимости, однако при продолжении спуска он умер от отека мозга. Два других участника группы были эвакуированы с вершины.

Пик Победы (7 439 м) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов. Ранее Греков сообщал, что за всю историю с пика не удалось спустить ни одного тела погибшего.