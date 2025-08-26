Спасатели оказали помощь мужчине

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Рыбак в Красноярском крае несколько дней дрейфовал по реке Чулым на лодке с телом умершего брата, пока его не обнаружили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба краевого государственного учреждения "Спасатель".

"Шарыповские спасатели оказали помощь мужчине, дрейфующему на неисправной лодке вместе с телом умершего брата. <…> Спасатели извлекли тело умершего мужчины и передали медикам. Брат умершего в медицинской помощи не нуждался и был передан сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Спасатели Шарыповского поисково-спасательного отряда получили заявку полиции о том, что необходимо перехватить резиновую лодку, которая с Назаровского района дрейфует вниз по течению реки Чулым в сторону деревни Ершово. Специалисты нашли лодку и пришвартовали ее к берегу. "Как оказалось, еще четыре дня назад два брата на моторной лодке отправились рыбачить на реку Чулым в Назаровском районе и все это время они регулярно выходили на связь с родственниками по телефону. Но очередной звонок оказался роковым. Один из братьев позвонил своему племяннику и сообщил, что его отец умер. Кроме того, мотор сломался, и он дрейфует на лодке с телом умершего", - пояснили в пресс-службе.