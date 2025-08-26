Лесной пожар под Анапой потушили

Площадь возгорания составляла 11,2 га

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в районе Новороссийского лесничества недалеко от села Варваровка на площади 11,2 га. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого лесопожарного центра.

"В 13:45 [мск] лесной пожар ликвидирован на примерной площади 11,2 га", - говорится в сообщении.

К тушению пожара было привлечено более 118 человек и 43 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России, им произведено около 11 сбросов воды.

Возгорание в лесу началось днем 25 августа, 26 августа в 12:20 мск пожар был локализован на площади 11,2 га. В МЧС РФ отметили, что тушение пожара осложнялось труднодоступной местностью и ветром.