Их похитили 13 августа из автобуса в Крайнесеверном регионе

НАЙРОБИ, 26 августа. /ТАСС/. Силы обороны и безопасности Камеруна освободили 13 заложников, похищенных около двух недель назад экстремистской группировкой "Боко харам". Об этом сообщила газета Cameroon Tribune.

По данным издания, заложники были похищены 13 августа из автобуса в Крайнесеверном регионе. Десять камерунцев и трое граждан Чада были освобождены вооруженными силами Камеруна и элитным подразделением бригады быстрого реагирования.

Согласно информации газеты, один заложник погиб. Речь идет о 19-летнем подростке, который был убит, несмотря на усилия камерунских граждан, собравших за сутки около $10 тыс. для выплаты за него выкупа.

"Боко харам" возникла в 2002 году в нигерийском штате Борно. Лишившись ряд позиций из-за успешных действий армии Нигерии, с 2015 года боевики начали создавать свои базы в соседних с Нигерией странах, в том числе в Чаде и Камеруне. По подсчетам экспертов, численность группировки достигает сейчас около 10 тыс. человек.