Жителю Севастополя дали 14 лет за передачу данных ВСУ

Фигурант передавал информацию о размещении и передвижении кораблей Черноморского флота и вертолетов Росгвардии

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Жителя Севастополя приговорили к 14 годам колонии строгого режима за госизмену. Он передавал СБУ и ВСУ данные о размещении и передвижении кораблей Черноморского флота и вертолетов Росгвардии, сообщили в прокуратуре города.

"Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя Дмитрия Мыськова. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Мыськову 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в период с июля по сентябрь 2024 года по переписке в интернет-мессенджере мужчину завербовал представитель спецподразделения Вооруженных сил Украины. Севастополец согласился за оплату собирать и передавать ему сведения военного характера. По заданию вербовщика Мыськов сфотографировал места размещения и передвижения конкретных кораблей Черноморского флота и переслал ему для дальнейшего использования против России. Тогда же он вступил в телеграм-канал, координируемый СБУ для осуществления в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности, куда переслал сделанные им видеозаписи дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии Российской Федерации.

Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.