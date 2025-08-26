Жилые дома не пострадали

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пожар частично перешел на хозпостройки в дачном поселении СНТ "Росинка" в Крыму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В Крыму сотрудники МЧС России защитили населенный пункт от огня. Пожар от горящей сухой растительности частично перешел на хозпостройки в дачном поселении СНТ "Росинка". Жилые дома не пострадали", - сказали в МЧС.

Отмечается, что угроза перехода огня на дачный массив из-за ландфаштного пожара в селе Мраморное в Симферопольском районе Республики Крым ликвидирована. На месте продолжает работать наземная группировка из 163 человек и два вертолета Ми-8. Авиация сбросила на очаги пожара 48 тонн воды, ее забор ведется из Симферопольского водохранилища. Площадь пожара составляет 12 га.

Всего к тушению пожара привлечены 163 человека и 44 единицы техники. Ситуацию с пожаром контролирует прокуратура Республики Крым.