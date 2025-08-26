Против вторгшегося в Курскую область украинского боевика завели дело о теракте

Фигурант препятствовал эвакуации населения

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении украинского боевика, вторгшегося в Курскую область и мешавшего эвакуации мирного населения в Суджанском районе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении старшего солдата 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Романа Петровского по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала она.

По ее словам, следствием установлено, что в период с января по март Петровский, вооруженный автоматом и гранатами, на боевой машине пехоты Bradley совместно с сослуживцами неоднократно незаконно пересекал государственную границу России в Суджанском районе Курской области. В целях блокирования и удержания под вооруженным контролем села Малая Локня он оборудовал в лесополосе наблюдательно-огневые позиции, отслеживал перемещение российских военнослужащих, запугивал мирных жителей применением оружия, препятствовал эвакуации населения. В результате совершения преступления нанесен существенный вред общественной безопасности села Малая Локня, причинен значительный имущественный ущерб местным жителям. В ходе боевых действий Петровский задержан. "Военными следователями проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от преступных действий Петровского, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры для оценки причиненного ущерба.

В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенного Петровским преступления и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - заключила Петренко.