В Перми при ремонте железнодорожных цистерн взорвался газ

Погиб человек, еще два пострадали

ПЕРМЬ, 26 августа. /ТАСС/. Погиб человек, двое пострадали при взрыве газовоздушной смеси во время подготовки железнодорожных цистерн к плановым работам в Перми. Об этом сообщает Госинспекция труда Пермского края.

"В извещении, направленном работодателем в адрес инспекции, указано, что <...> на производственном участке, расположенном по адресу: г. Пермь. ул. Промучасток, 40/1, произошел взрыв газовоздушной смеси при подготовке железнодорожных цистерн к плановым видам ремонта. В результате происшествия с ожогами тяжелой степени госпитализированы три работника, один из которых позже скончался в медицинском учреждении", - сообщили в Госинспекции труда Прикамья.

По данным ведомства, несчастный случай произошел с работниками компании "Транстрейд", которая осуществляет вспомогательную деятельность, связанную с железнодорожным транспортом. В настоящее время в рамках расследования несчастного случая опрашиваются очевидцы и работодатель, проводится правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работников. Уже установлено, что работники были допущены к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, также не проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах. За допущенные нарушения трудового законодательства виновные привлечены к административной ответственности.

Сообщается, что материалы расследования Госинспекции труда будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.