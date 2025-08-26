Вандалы вырезали часть мемориала, где указан период проживания военного в украинском городе и его годы жизни

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вандалы в Одессе повредили памятную доску, установленную в честь советского моряка-подводника Александра Маринеско. Об этом сообщило украинское издание "Интент".

Неизвестные вырезали часть доски, где было написано: "В этом доме с 1921 по 1935 г. жил моряк-подводник Герой Советского Союза Александр Иванович Маринеско. 1913-1963". Доска установлена на стене дома на улице Софиевская, 11, где жил военный.

Ранее национал-радикалы, приехавшие из других регионов Украины, разбили мемориальную доску в честь Маринеско, на этот инцидент обращала внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отмечала, что одесситы стали создавать дозоры для защиты монументов, неразрывно связанных с историей города и "людей, которые получили жизнь благодаря этим защитникам".

Александр Иванович Маринеско родился 15 января 1913 года в Одессе. В ноябре 1933 года был призван на флот и направлен на специальные курсы комсостава РККФ, после окончания которых назначен штурманом на подводной лодке Щ-306 Балтийского флота. В апреле 1943 года Маринеско назначен командиром подводной лодки С-13, на которой прослужил до сентября 1945 года и выполнил три боевых похода. Самой успешной операцией Маринеско, которую называют "атакой века", стал поход 30 января 1945 года, в котором командир С-13 обнаружил, преследовал и потопил шедший из Данцига немецкий суперлайнер "Вильгельм Густлофф" (длина - 208 м, ширина - 23,5 м, водоизмещение - 25 484 тонны), имевший на борту свыше 8 тыс. человек. Это был самый крупный военный транспорт, потопленный в годы войны советскими подводниками.

Переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начались в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В марте 2023 года Верховная рада приняла закон о "деколонизации" топонимов, обязывающий местные власти изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом.