Также фигуранту назначили штраф в 10 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Житель Калининграда признан виновным в даче взятки сотруднику регионального управления ФСБ и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

"Приговором Ленинградского районного суда [подсудимому] назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, суд конфисковал в доход государства "предмет взятки - денежные средства в размере 5 млн рублей".

В суде установлено, что в декабре 2024 года подсудимый передал сотруднику УФСБ России по Калининградской области "5 млн рублей в качестве первой части взятки в общем размере 10 млн рублей". При этом взамен он рассчитывал на прекращение международного розыска и уголовного дела в отношении одного из жителей региона, который обвинялся в контрабанде и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Действия подсудимого судом квалифицированы по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере). В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд отнес к обстоятельствам, смягчающим наказание, тот факт, что подсудимый совершил преступление впервые, активное способствовал его раскрытию и расследованию, положительные характеристики, в том числе по месту прохождения службы, наличие заболеваний, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей.

Приговор не вступил в законную силу.