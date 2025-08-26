Злоумышленник состоял в преступной группировке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Суд арестовал бывшего сотрудника полиции по обвинению в вымогательстве. Злоумышленник состоял в преступной группировке, похищавшей людей в городе Каменске-Уральском Свердловской области, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Бывшему инспектору дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России "Каменск-Уральский" 2000 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой). <…> По версии следствия, обвиняемый <…> являлся участником преступной группы, совершившей серию похищений граждан на территории города Каменска-Уральского, в том числе по корыстным мотивам, в отношении несовершеннолетних лиц, с применением насилия по отношению к потерпевшим. Похищаемые против их воли перемещались сообщниками, в частности, в помещение автомойки по улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где к ним применялось физическое насилие. <…> Суд <…> заключил обвиняемого под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудник полиции участвовал в двух эпизодах, в частности, избивал нескольких несовершеннолетних потерпевших молодых людей. Кроме того, он передавал руководителю группировки служебную информацию об оперативных мероприятиях по его розыску. Это позволило главарю скрываться более полугода.

В настоящее время по уголовному делу привлечены к уголовной ответственности 14 соучастников, трое из которых несовершеннолетние. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека), 163 УК РФ (вымогательство), 213 УК РФ (хулиганство), ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Еще двое взрослых подозреваемых объявлены в розыск.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых подчеркнул, что полицейский по итогам проверки, проведенной сотрудниками собственной безопасности, уволен по отрицательным мотивам и больше никогда не сможет поступить на службу в органы внутренних дел.

Похищения на автомойке

Инцидент с похищением девушек, при расследовании которого стало известно и о других эпизодах преступлений на автомойке, произошел вечером 3 января. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по области, трое молодых людей 2004, 2007 и 2008 годов рождения усадили двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя, в машину и увезли на автомойку, где применили к ним физическое и психическое насилие. О возбуждении дела стало известно 21 февраля, в результате задержанным предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), п. "а", "в", "д", "ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. "а" ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Кроме того, следствие установило, что один из обвиняемых, а также 19-летний житель города в декабре 2024 года также похитили и применили физическое насилие к несовершеннолетним юноше и девушке 2007 и 2008 годов рождения. Поводом для похищения стали возникшие к потерпевшим претензии имущественного характера. Также он и его сообщники в августе 2023 года похитили 20-летнего жителя города и избили его.