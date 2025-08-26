От лица предприятия подсудимый подарил на день рождения начальнику одного из отделов Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю электросамокат, телевизор и квадрокоптер

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд назначил наказание в виде семи лет колонии гендиректору пермского телефонного завода "Телта" Алексею Высокову и главному бухгалтеру предприятия Елене Гришиной за взятку начальнику одного из отделов Главного управления связи Минобороны РФ Сергею Слюсарю. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Изначально Солнечногорский гарнизонный военный суд назначил Слюсарю, Высокову и Гришиной по 2,5 млн рублей штрафа каждому. Суд учел, что они признали вину. Однако прокуратура подала апелляцию на это решение, и Второй Западный окружной военный суд ужесточил всем троим осужденным наказание, назначив им по семь лет лишения свободы, Высоков и Слюсарь должны будут отбывать наказание в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства. По его словам, Гришина и Высоков подали кассацию на это решение.

Как утверждает сторона обвинения, взятки были переданы Слюсарю за помощь по скорейшему прохождению в Минобороны необходимых документов для участия "Телты" в гособоронзаказе на средства связи для военных, за завышение объемов поставляемой заводом продукции, а также за помощь в приемке продукции предприятия на складе одной из воинских частей. Суд установил, что преступления были совершены в 2019, 2021 и 2023 годах, когда от лица завода подсудимые подарили на день рождения Слюсарю электросамокат, телевизор и квадрокоптер. Общая сумма этого имущества составила около 170 тыс. рублей.

Другие обвинения

Мещанский суд Москвы в настоящее время приступил к рассмотрению еще одного уголовного дела в отношении Высокова, Гришиной, а также учредителя телефонного завода "Телта" Игоря Морозова. Они обвиняются в хищении 33,8 млн рублей при изготовлении 7 тысяч военно-полевых телефонных аппаратов (ТА-88). По словам гособвинителя, Морозов, его заместитель Алексей Высоков и главбух Елена Гришина создали организованную группу для последующего совершения "многочисленных, продолжаемых и согласованных противоправных действий". Гришина и Высоков привлекли также Алексея Пальмова, который принял на себя обязанность при осуществлении контроля за производством и качеством продукции "Телта" скрывать от вышестоящих должностных лиц 746-го военного представительства Минобороны России сведений о неисполнении в части заявленных заводом работ по производству телефонных аппаратов.

По данным следствия, Пальмову выплачивали гонорар из денежных средств, полученных от фиктивно трудоустроенного на "Телте" работника. Уменьшить затраты предприятия на оплате труда по контракту фигуранты решили, заказав запчасти к 7 000 шт военно-полевого телефонного аппарата в Китае. Вину признал частично Пальмов, остальные фигуранты дела опровергли свою причастность к хищению.