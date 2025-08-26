В Ингушетии мальчик случайно застрелил 15-летнего подростка

Происшествие случилось из-за неосторожного обращения с пневматической винтовкой

МАГАС, 26 августа. /ТАСС/. Доследственная проверка организована в Ингушетии после смерти несовершеннолетнего, в которого по неосторожности выстрелил 12-летний мальчик, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по республике.

"Следственным отделом по Малгобеку следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия проводится доследственная проверка по факту смерти 15-летнего подростка (ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 12-летний мальчик в результате неосторожного обращения с пневматической винтовкой случайно выстрелил в 15-летнего подростка и ранил его в область грудной клетки. От полученного ранения ребенок умер в больнице.

Происшествие произошло 26 августа на территории частного домовладения на улице Галаева сельского поселения Сагопши Малгобекского муниципального района. "В настоящее время следователями и следователями-криминалистами произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего несчастного случая", - отметили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, процессуальную проверку, проводимую следственными органами, будет контролировать надзорное ведомство. Также сотрудниками прокуратуры будут выяснены все обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних. Ход и результаты проверки прокурором республики взяты на контроль.