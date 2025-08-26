Алексея Романюка просят привлечь к ответственности за бесчинства, подчеркнул губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Жители подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области просят губернатора региона Евгения Балицкого привлечь к ответственности сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) Алексея Романюка за преступления. Об этом Балицкий сообщил в своем Telegram-канале.

"После того как мы опубликовали информацию о сотруднике ТЦК Романюке, в наш бот полетел шквал сообщений о нем. Люди просят привлечь его к ответственности за бесчинства, которые он творит, предоставляют дополнительную информацию о его преступлениях. <...> Каратель из ТЦК Романюк Алексей имеет непогашенную украинскую судимость по статьям 126 и 146-1 Уголовного кодекса - "Незаконное лишение свободы и похищение человека", и сейчас в полной мере реализует свои преступные наклонности на официальной украинской должности карателя", - написал губернатор.

В начале августа Балицкий сообщил, что Алексей Романюк является одним из кураторов Коммунарского районного ТЦК, и по его вине погибли "тысячи насильно мобилизованных". Глава Запорожской области также призвал жителей Запорожья, Харькова, Одессы, Киева и Днепра (ранее Днепропетровск) сообщать в специальный телеграм-бот о военных и гражданских преступлениях киевского режима, о принудительной мобилизации и пунктах базирования преступников.