Никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Крыша многоквартирного дома в Ростове-на-Дону повреждена из-за падения беспилотника, в результате чего произошло возгорание. Информация о пострадавших уточняется, написал в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский", - сообщил Слюсарь. По его словам, на место ЧП направили дежурные службы, информацию о пострадавших уточняют.

Глава города Александр Скрябин прибыл на место происшествия в Ленинском районе. "Работают службы экстренного реагирования. Информация уточняется", - написал Скрябин в Telegram-канале. Также он попросил всех соблюдать спокойствие и не распространять непроверенную информацию.

Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в связи с происшествием в Ростове-на-Дону.

Позже врио губернатора сообщил, что возгорание локализовано, пострадавших нет, площадь пожара составила 250 кв. м.

"Выехал к месту пожара в многоквартирном доме по переулку Халтуринский в Ростов-на-Дону. После атаки БПЛА там загорелась кровля дома на площади 250 кв. м. Пожар уже локализован", - написал он. Из дома эвакуировали 15 человек, им предложили поехать на ночь в ПВР, который развернут на базе школы 55. Главное, что никто из людей не пострадал, подчеркнул Слюсарь.

По его словам, утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу. Глава региона уточнил, что людям будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее врио губернатора проинформировал, что силы ПВО уничтожили 10 дронов в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах.