Силы ПВО отражают атаки противника, сообщил глава региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Порядка 10 беспилотников уничтожено силами ПВО в Ростовской области в ночь на среду в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В Ростовской области прямо сейчас идет отражение воздушной атаки врага. На данный момент наши силы ПВО уничтожили 10 БПЛА в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районе", - говорится в сообщении.

В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону загорелась крыша многоквартирного дома, откуда было эвакуировано 15 жильцов. "Им предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы 50. Главное, что никто из людей не пострадал", - написал в своем Telegram-канале Слюсарь.