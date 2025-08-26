На месте ЧП перекрыли движение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Машины скорой помощи и пожарные расчеты МЧС завершили работу на месте ЧП в центре Ростова-на-Дону, где в результате падения беспилотника загорелась крыша многоквартирного дома, и покинули территорию, передает корреспондент ТАСС.

Здесь перекрыто движение, проезд разрешен только для служебного транспорта. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов с переносными лабораториями, а также спецтехника с подъемным механизмом. Специалисты обследуют линии электропередачи рядом с поврежденным зданием и крыши соседних домов на предмет возможных повреждений. На месте дежурят не менее трех машин экстренных служб.

В результате падения БПЛА и последующего возгорания было эвакуировано 15 жильцов многоквартирного дома. В его окрестностях лежат осколки выбитых окон. Также видны повреждения в семи зданиях - трехэтажных жилых домах.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет. По его словам, утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу жителям. Глава региона уточнил, что людям будет оказана вся необходимая помощь.

Как рассказал ТАСС местный житель из соседнего дома, он услышал приближение беспилотника - звук напоминал работу мотороллера. Жужжание, отметил он, продолжалось около 10 секунд, после чего последовал громкий взрыв.