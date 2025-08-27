Это дало возможность группе людей покинуть место расправы, сообщил один из участников судебного процесса

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Двое мужчин ненадолго нейтрализовали одного из террористов, напавших на посетителей концертного зала "Крокус сити холл", воспользовавшись заминкой. Об этом ТАСС рассказал один из участников судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда.

"В ходе атаки на посетителей концерта в холле зала "Крокуса" на первом этаже у одного из террористов то ли оружие заклинило, то ли патроны закончились [в автоматическом оружии], но он в какой-то момент замешкался. Воспользовавшись этой заминкой, один из бежавших рядом мужчин не растерялся и схватил нападавшего за автомат, а второй отправил стрелка в нокаут с одного удара, выключив его на какое-то время и дав возможность группе людей покинуть место расправы", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, признанный потерпевшим мужчина был опрошен на одном из заседаний, подтвердив показания очевидцев.

Как говорится в материалах дела, террористы скрылись из "Крокуса", так как испугались, что у них заклинило оружие и осталось мало патронов. Автоматами Калашникова были вооружены трое исполнителей теракта, четвертый нес рюкзак с патронами. Во время теракта два автомата заклинило, их они вместе с рюкзаком выбросили, выйдя в холл, когда уже покидали здание. Третий автомат они выбросили по дороге в Брянской области, когда следовали к украинской границе.