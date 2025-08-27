После расчистки заторов на реке Казачка уровень воды снизился до 1 м, сообщили в региональном МЧС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Более 35 человек эвакуированы из села Колхозное в Невельском городском округе на Сахалине из-за дождевых паводков. После расчистки заторов на реке Казачка уровень воды снизился до 1 м, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Эвакуированы 37 человек, из них двое детей. В зоне подтопления в селе Колхозное - 69 домов. После расчистки заторов на реке Казачка уровень воды снизился на 0,8-1 м", - сообщает ведомство.

Режим ЧС муниципального уровня введен в Невельском городском округе Сахалина из-за дождевого паводка. В результате был разрушен мост через реку на улице Колхозной, подтоплены, по предварительным данным, семь жилых домов, один из них многоквартирный. Также на 8-м километре автодороги Невельск - Шебунино оказалось размытым полотно в районе водопропускной трубы, на 17-м километре - сошел сель. Движение временно приостановлено. Областное министерство транспорта организует замену водопропускной трубы, подсыпку дорожного полотна. На 17-м километре ведется расчистка дороги от грязевых масс.

Сильные дожди начались ночью 27 августа в восьми муниципалитетах Сахалинской области. По прогнозу синоптиков, местами количество осадков может превысить 30 мм за 12 часов.