Утечка произошла в поселке Февральск

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 августа. /ТАСС/. Спасатели в Амурской области устранили утечку дизельного топлива в поселке Февральск. Об этом сообщили в региональном центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

"На складе горюче-смазочных материалов, принадлежащем коммерческой организации, по адресу Производственный проезд, 9, произошла разгерметизация емкости объемом 75 тонн. В этот момент в ней находилось 30 тонн дизельного топлива, часть его, около 400 литров, разлилась на территорию объекта. <…> Вместе с объектовым подразделением пожарной охраны пожарные ПЧ-54 перекачали топливо в исправный резервуар и в бензовоз", - говорится в сообщении.

Попавшее на землю топливо залили пеной и засыпали сорбентом. Причиной инцидента стала неисправность крана, установленного на емкости.