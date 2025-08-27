По данным УФСБ, задержанный готовил компоненты для создания взрывчатки и закладывал их в тайники на территории кладбищ

ДОНЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Спецслужбы ДНР в Донецке задержали мужчину за подготовку тайников для диверсий СБУ, сообщили в региональном УФСБ.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий регионального Управления ФСБ пресечена преступная деятельность гражданина Российской Федерации, инициативно установившего контакт с представителем СБУ посредством интернет-мессенджера "Телеграм" и оказывавшего содействие в выполнении задач, направленных против безопасности Российской Федерации. <...> Мужчина получил инструктаж украинской спецслужбы по подготовке тайников с самодельными взрывными устройствами для совершения диверсий на этих объектах", - сообщили в ведомстве.

По данным УФСБ, задержанный готовил компоненты для создания взрывчатки и закладывал их в тайники на территории кладбищ. На местах закладок оперативники изъяли электродетонаторы, пластид и исполнительный механизм для дистанционного подрыва взрывчатки.