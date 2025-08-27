В Кировском округе города подтоплены шесть частных домов и шесть приусадебных участков

ОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Число подтопленных из-за дождей частных домов в Таврическом районе Омской области, где введен режим ЧС, снизилось до восьми, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Количество подтопленных земельных участков уменьшилось с 231 до 161.

"В результате осадков в виде дождя произошло подтопление низменных участков местности, жилых домов и приусадебных участков в Таврическом муниципальном районе, рабочем поселке Таврическое: 8 частных жилых домов и 161 приусадебный участок", - сказано в сообщении.

Во вторник в ведомстве сообщали о 14 подтопленных домах.

В муниципалитете введен режим ЧС, создано 11 пунктов временного размещения, в которые переехали три человека. Пострадавшие жители получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей.

В главке также сообщили, что в Кировском округе Омска подтоплены шесть частных домов и шесть приусадебных участков.