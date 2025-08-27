Мотивом нападения мужчины на полицейских в Москве стала ненависть к ним

Нападавшего отправят на психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ненависть к полиции стала мотивом нападения мужчины на полицейских в Москве, он будет направлен на психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, мотивом нападения мужчины стала ненависть к полиции. В настоящее время он задержан, нападавшего отправят на психиатрическую экспертизу", - сказал собеседник агентства.

Утром в среду у одного из домов на Щелковском шоссе сотрудники столичной полиции задержали вооруженного ножом правонарушителя. Злоумышленник угрожал полицейским, в том числе посягал их на жизнь и здоровье. Пострадавших в результате произошедшего нет.