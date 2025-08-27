Бригады "ТСК Мосэнерго" оперативно прибыли на место, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Прорыв трубы произошел на улице Совхозной в городском округе Химки, на место прибыли бригады "ТСК Мосэнерго" для устранения аварии, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

"ТСК Мосэнерго" оперативно прибыли на место. На данный момент ведутся работы", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в Telegram-канале администрации, в настоящее время утечка воды прекращена, ведутся работы для точного определения места повреждения и его устранения. Участок утечки огражден для безопасности.

Как пояснили в администрации, с 26 по 28 августа в микрорайоне Левобережный проводятся испытания теплосетей. "Они проходят на уличных теплосетях при температуре 145 градусов. Это необходимая мера в рамках подготовки к отопительному периоду. Выявление протечек и прорывов позволяет избежать критических ситуаций зимой", - добавили в тексте.

Ранее в социальных сетях появилось видео прорыва трубы на улице Совхозной в Химках.