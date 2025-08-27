В Абхазии 22 российских туриста пострадали в ДТП

Четверых госпитализировали

СУХУМ, 27 августа. /ТАСС/. В автоаварии в Гагрском районе пострадали 22 россиянина, четверых из них госпитализировали с переломами и ушибами. Об этом сообщил ТАСС начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба.

"22 туриста были доставлены в Гагрскую районную больницу после ДТП в Гагрском районе. Четверым, в том числе детям, которым приблизительно по 10 лет, с переломами и ушибами понадобилась госпитализация, остальных отпустили домой. Жизням всех пострадавших ничего не угрожает", - сообщил Авидзба.

По словам начальника ГАИ, авария произошла 26 августа в 19:45 мск на 30-м километре республиканской трассы в Гагрском районе в начале объездной дороги. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, 55-летний житель Гагрского района, не рассчитав расстояние, решил свернуть и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились туристы. Оба водителя были трезвыми.

Как сообщила ТАСС главврач Гагрской районной больницы Индира Арсалия, жизням госпитализированных ничего не угрожает, им оказана вся необходимая помощь. "Четыре человека [из 22] проходят стационарное лечение в профильных учреждениях Абхазии", - сказала она.