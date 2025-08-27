Из-за прорыва трубы в Химках пострадал один человек

Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате прорыва трубы в Химках. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

"В результате происшествия в Химках в медучреждение, подведомственное Минздраву МО, обратился один человек. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - рассказали в ведомстве.

Прорыв трубы произошел на улице Совхозной в городском округе Химки, на место прибыли бригады "ТСК Мосэнерго" для устранения аварии.

Как сообщили журналистам в "ТСК Мосэнерго", в момент прорыва трубы температура воды составляла около 120 градусов.