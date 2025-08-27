Бывшего профессора Европейского университета оштрафовали за дискредитацию армии

Размер штрафа составил 30 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей политолога, бывшего профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимира Гельмана за дискредитацию использования Вооруженных сил России. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал Владимира Гельмана виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности), и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - рассказала представитель пресс-службы Вероника Пешина.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, поводом для административного дела стали материалы о специальной военной операции, которые Гельман опубликовал в своем Telegram-канале в 2022 году.

До 2023 года Гельман занимал должность профессора на факультете политических наук и социологии Европейского университета, после начала СВО публично выступал против ее проведения. По данным российских силовых структур, "впоследствии он переехал в Финляндию, при этом продолжает регулярно посещать Россию, где организует лекции".

Это не первый случай, когда сотрудников Европейского университета признают виновными в дискредитации Вооруженных сил РФ. В апреле этого года руководитель Центра антропологии и религии вуза Александр Панченко получил штраф в 40 тысяч рублей за аналогичное правонарушение. Кроме того, в декабре 2024 года по данной статье КоАП привлекли к ответственности Александра Королева - руководителя лаборатории "Искусство и искусственный интеллект" Европейского университета.