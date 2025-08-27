В Туве потушили почти все лесные пожары

В регионе действует один лесной пожар на площади 37 га

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Туве за сутки сократилась почти в четыре раза и составила 37 га. В регионе действует всего один лесной пожар, сообщает министерство лесного хозяйства и природопользования республики.

"По данным региональной диспетчерской службы, на утро 27 августа на территории республики действует один лесной пожар на площади 37 га в Чыраа-Бажынском участковом лесничестве в Дзун-Хемчикском районе. <…> Степных пожаров не зарегистрировано", - говорится в сообщении. По данным министерства, на утро 26 августа в Туве действовали пять пожаров на площади 149 га.

В тушении пожаров в Туве задействованы 149 человек и 10 единиц техники. По данным федеральной Авиалесоохраны, лесопожарная обстановка в Туве стабилизирована. "Парашютисты и десантники федеральной Авиалесоохраны, оказавшие региону помощь в ликвидации вспышки лесных пожаров, выводятся в места постоянного базирования", - говорится в сообщении ведомства.

В Туве с 19 августа по 8 сентября введен особый противопожарный режим с полным запретом пребывания людей в лесах и въезда в них транспортных средств. Также в республике введен режим ЧС в лесах. Действуют высокие классы пожарной опасности.