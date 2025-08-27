Также ему назначили штраф в размере 35 миллионов рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Хамовнический районный суд Москвы приговорил бывшего помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова к 12 годам лишения свободы по делу о получении взяток. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал Умнова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере организованной группой), и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере 35 миллионов рублей", - огласил судья.

О таком же сроке наказания просило гособвинение в ходе прений сторон.

Также суд приговорил бывшего замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова к 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 25 млн рублей, экс-начальника управления ГИБДД ГУ МВД по региону Алексея Семенова - к 10,5 года заключения в колонии строгого режима. Бывший старший судебный пристав Елена Копьева приговорена к 10 годам колонии общего режима. Предприниматели Вячеслав Платонов, Олег Иванов и Андрей Царнец осуждены на сроки от 8 до 8,5 года колонии.

Абакумов, Умнов, Семенов и были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Следствие считало их причастными к приобретению на средства фонда содействия программам ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущества в личных целях. С 2012 по 2019 год Умнов был начальником ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, а потом стал помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева.