Депутат Гончаренко: власти Украины обманули в вопросе выезда мужчин до 22 лет

Местный кабмин заявил о принятии постановления, которым разрешит выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно, однако из текста документа следует, что в 22 года пересечь границу уже невозможно, указал политик

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Украины 26 августа заявил о принятии постановления, которым разрешит выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно, однако из текста документа следует, что в 22 года пересечь границу уже невозможно. Текст постановления опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и обвинил власти в обмане.

"Пересекать границу могут люди от 18 до 21 года включительно. С 22 лет уже нельзя выехать. Даже тут обманули людей. Обещали 22 года. Сделали 21 год. Это власть лжецов. Мелких, жалких лжецов", - написал он в своем Telegram-канале, а также опубликовал фотографии текста постановления.

При этом 26 августа представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, который после каждого заседания кабмина публикует информацию о принятых решениях, указывал, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно будут иметь право беспрепятственно пересекать государственную границу в случае введения военного положения.

На Украине мобилизационный возраст составляет 25 лет, но в связи с военным положением всем мужчинам с 18 лет запрещен выезд из страны. 12 августа Владимир Зеленский поручил правительству и военному командованию упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Кабмин не успел принять постановление в обещанные сроки. Тогда инициативу перехватили депутаты Верховной рады и внесли 25 августа законопроект, которым предложили разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет.

Тогда Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко, уже вечером 26 августа она сообщила, что кабмин принял постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет пересекать границу. Решение должно было вступить в силу на следующий день после опубликования. Однако документ до сих пор не был официально обнародован. Гончаренко объяснил это тем, что кабмин в спешке принимал решение без документа, а текст постановления составлялся сегодня.