Осужденных за взятки петербургских генералов МВД лишили званий

Их также лишили госнаград

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в рамках приговора по делу о коррупции в МВД лишил специальных званий "генерал-лейтенанта" Сергея Умнова и "генерал-майора" Ивана Абакумова и Алексея Семенова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд назначил Умнову наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 35 млн рублей с лишением звания "генерал-лейтенанта" полиции и государственных наград. Абакумову назначено наказание в виде 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 25 млн рублей с лишением звания "генерал-майора" полиции. Семенов приговорен к 10,5 года колонии строгого режима с лишением специального звания "генерал-майора" полиции", - огласила судья.

Кроме того, суд лишил их госнаград.

Бывший старший судебный пристав Елена Копьева приговорена к 10 годам колонии общего режима. Предприниматели Вячеслав Платонов, Олег Иванов и Андрей Царнец осуждены на сроки от 8 до 8,5 года колонии.

Абакумов, Умнов и Семенов были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Следствие считало их причастными к приобретению на средства фонда содействия программам ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущества в личных целях. С 2012-го по 2019 год Умнов был начальником ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, а потом стал помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева.