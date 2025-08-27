Фигурантку дела экс-помощника главы МВД Умнова оштрафовали на 2 млн рублей

Надежду Смирнову признали виновной в даче взятки, она единственная признала вину

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Предприниматель Надежда Смирнова, которая проходила по делу бывшего помощника главы МВД России Сергея Умнова, избежала реального срока лишения свободы, она приговорена к штрафу, передает корреспондент ТАСС из зала Хамовнического районного суда, где огласили приговор по делу.

"Назначить Смирновой наказание в виде штрафа в 2 млн рублей", - сказано в приговоре суда.

Смирнову признали виновной в даче взятки. Из материалов дела следует, что она единственная, кто признал вину и дал показания на других подсудимых.

© Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции/ ТАСС

Ранее в среду суд приговорил Умнова к 12 годам лишения свободы и штрафу в 35 млн рублей, бывшего замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова - к 11,5 года колонии строгого режима и штрафу в 25 млн рублей, экс-начальника управления ГИБДД ГУ МВД по региону Алексея Семенова - к 10,5 года заключения в колонии строгого режима. Кроме того, они лишены специальных званий "генерал-лейтенант" и "генерал-майор", а также госнаград.

Бывший старший судебный пристав Елена Копьева приговорена к 10 годам колонии общего режима. Проходящие по делу предприниматели Вячеслав Платонов, Олег Иванов и Андрей Царнец осуждены на сроки от 8 до 8,5 года колонии.

Абакумов, Умнов, Семенов и Копьева были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Следствие считало их причастными к приобретению на средства фонда содействия программам ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущества в личных целях. С 2012 по 2019 год Умнов был начальником ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, а потом стал помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева.