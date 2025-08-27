Под Новосибирском на участке железнодорожного пути повредилась насыпь

Движение поездов приостановлено

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Земляное полотно повредилось на участке железнодорожного пути под Новосибирском. Движение поездов приостановлено. Об этом сообщили ТАСС в Западно-сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел между станциями Жеребцово и Издревая Западно-сибирской железной дороги в Новосибирском районе Новосибирской области. "Движение на участке железной дороги временно приостановлено, ожидаются задержки в движении поездов. Причины происшествия выясняются", - сообщили в ведомстве.

Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, контролируется проведение восстановительных работ.