Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Стационарное лечение проходят трое российских детей, пострадавших в ДТП в Гагрском районе Абхазии, один из них в тяжелом состоянии, состояние еще двоих оценивается как средней тяжести. Специалисты доставят пострадавших на лечение в медучреждения города Сочи, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"На стационарном лечении находятся трое детей, пострадавших в ДТП, произошедшем накануне в Гагрском районе Абхазии, граждан России. Один из детей в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести. Все они сегодня будут доставлены на лечение в профильные медучреждения Сочи", - сообщил он.

По его словам, еще трое пострадавших, в том числе ребенок, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. 16 человек получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

Ранее начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба сообщил, что 22 туриста из России пострадали в аварии в Гагрском районе, четверых из них госпитализировали с переломами и ушибами. Авария произошла 26 августа в 19:45 мск на 30-м километре республиканской трассы в Гагрском районе в начале объездной дороги. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, 55-летний житель Гагрского района, не рассчитав расстояние, решил свернуть и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились туристы. Оба водителя были трезвыми.