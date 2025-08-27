Он арестован по делу о хищениях на фортификациях в Белгородской области

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу врио заместителя губернатора Курской области Владимиру Базарову. Он арестован по делу о хищениях на строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, заседание прошло в закрытом для СМИ режиме.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения [в виде заключения под стражу] в отношении Базарова Владимира Васильевича подлежит удовлетворению", - сказал собеседник агентства, уточнив, что срок ареста - до 25 октября.

Кроме того, по его словам, следствие просит арестовать еще одного фигуранта дела в отношении чиновника, а для руководителя находящейся на стадии ликвидации АНО "Центр компетенции по развитию городской среды белгородской области" Сергея Серебрянского - третьего фигуранта - следствие просит избрать домашний арест. Серебрянский обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

В новость внесены изменения (16:52 мск) - добавлена информация об аресте.