Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам 1 месяцу лишения свободы жителя Тимашевского района за передачу сведений о военных объектах представителю Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"46-летний житель Тимашевского района признан виновным в передаче представителю СБУ сведений о местах дислокации объектов противовоздушной обороны. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 1 месяц с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание осужденному надлежит в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в июне 2024 года мужчина связался с представителем СБУ и согласился выполнять его задания. Он передавал информацию о расположении объектов противовоздушной обороны, которую можно было использовать против безопасности России. В суде подсудимый признал вину. Приговор пока не вступил в законную силу.