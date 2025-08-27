Он бросил ком снега в Вечный огонь Мемориала памяти Героям Великой Отечественной войны

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Несовершеннолетний житель Казани признан виновным в осквернении символов воинской славы России и приговорен к штрафу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

"Следствием и судом установлено, что 11 декабря 2024 года 16-летний подсудимый бросил ком снега в Вечный огонь Мемориала памяти Героям Великой Отечественной войны на территории Парка Победы города Казани и затушил его", - говорится в сообщении.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа.