Российского баскетболиста обвиняют в соучастии в киберпреступлениях

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Суд в Париже отклонил ходатайство защиты российского баскетболиста Даниила Касаткина о его освобождении из тюрьмы до решения по запросу об экстрадиции в США, где его обвиняют в соучастии в киберпреступлениях. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из здания суда.

При этом суд не стал давать пояснений своего решения, ограничившись формулировкой "без мотивировки". "Он может обжаловать данное решение в кассационном суде", - уточнила судья. После оглашения вердикта сотрудники пенитенциарной системы увели россиянина из зала суда под конвоем.

Ранее в ходе слушаний прокуратура Парижа просила суд отклонить ходатайство защиты об освобождении, назвав предложенные защитой и посольством России гарантии пребывания баскетболиста во Франции "недостаточными". Также обвинение назвало "подозрительным" предложение посольства РФ предоставить Касаткину квартиру в пригороде французской столицы для отбывания домашнего ареста в ожидании решения по экстрадиции в США.

Касаткин во время заседания заверил суд, что с ним ничего не случится и что он никуда не денется из квартиры, предоставленной посольством. "Если бы я и сбежал оттуда, это подорвало бы репутацию дипмиссии РФ", - добавил он. Во время перерыва спортсмен не мог скрыть эмоции и расплакался. Он с радостью обнял свою невесту, которая также присутствовала в зале суда и с которой он не мог увидеться лично с июля из-за того, что пенитенциарные органы не одобряли запросы о его посещении в тюрьме Френ.

Адвокат баскетболиста Фредерик Бело в свою очередь заявил, что защита пока не получила американский запрос на экстрадицию. Перед этим судья во вступительном слове заявила, что, согласно этому запросу, россиянину вменяются "компьютерное мошенничество" и "электронное мошенничество" - по этим статьям в США предусмотрено лишение свободы сроком на 5 и 20 лет соответственно.