Адвокат спортсмена Фредерик Бело отметил, что защита до сих пор не получила на руки документы американской стороны, объясняющие требования Соединенных Штатов

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Французский суд рассмотрит запрос США об экстрадиции задержанного во Франции баскетболиста Даниила Касаткина в сентябре. Об этом заявил журналистам его адвокат Фредерик Бело.

"Это будет в сентябре", - сказал он.

Бело отметил, что защита до сих пор не получила на руки документы американской стороны, объясняющие требования США об экстрадиции. Он уточнил, что для вручения этих документов будет отдельный вызов в суд и после этого у него будет 10 дней до слушаний в следственной палате. "И тогда мы подготовим меморандум, который подадим, и будем ходатайствовать об отклонении запроса США об экстрадиции. Именно тогда мы действительно перейдем к сути дела", - пояснил адвокат.