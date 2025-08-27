Он является фигурантом уголовного дела врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу гендиректора строительной компании "Еврострой" Эдгарда Херимяна - фигуранта уголовного дела врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова. Оба были задержаны по делу о хищениях на строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, заседание прошло в закрытом для СМИ режиме.

"Удовлетворить ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Херимяна Эдгарда Ашотовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), на 1 месяц 27 суток", - огласила постановление судья.

Ранее аналогичное решение районный суд принял в отношении самого Базарова. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста руководителю находящейся на стадии ликвидации АНО "Центр компетенции по развитию городской среды Белгородской области" Сергея Серебрянского - третьего фигуранта дела.