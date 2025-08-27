С декабря 2023 года по август 2025 года он получил от трех наркозависимых свыше 200 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области совместно с другими силовиками подозревают начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Копейску в получении взятки от наркозависимых. Это следует из материалов, опубликованных пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем следственного отдела по Копейску СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Копейску. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в "ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в материалах.

Уточняется, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ОРЧ СБ регионального ГУ МВД России. По данным следствия, с декабря 2023 года по август текущего года сотрудник полиции получил от трех наркозависимых свыше 200 тыс. рублей в качестве взятки. Деньги передавались за то, чтобы их не привлекли к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и их употребление.

Следователями СК России проведены обыски по месту работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия.