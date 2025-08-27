Полиция проводит проверку

ПЕНЗА, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после конфликта с участием главы Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо, сообщили в управлении МВД по региону.

В среду несколько Telegram-каналов сообщили, что местный житель нанес главе района несколько ударов металлической трубой во время конфликта по поводу сноса бани.

"Все участники конфликта установлены. Мужчина, причинивший телесные повреждения, доставлен в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Пензенской области, пострадавшему оказывают помощь в медицинском учреждении.