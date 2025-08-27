Группу в качестве экспертов привлекла фирма "Ак-Сай трэвел", организовавшая восхождение на пик Победы

БИШКЕК, 27 августа. /ТАСС/. Группа альпинистов из 20 человек, которую привлекла в качестве экспертов фирма "Ак-Сай трэвел", организовавшая восхождение на пик Победы Натальи Наговициной, заявила о невозможности продолжения операции по ее спасению в 2025 году.

"С момента поступления первой информации об инцидентах на пике Победы, связанных с потерей связи с иранскими альпинистами Марьямом Пилехвари и Хасаном Сейфоллахом, травмой ноги гражданки РФ Натальи Наговициной и ухудшением состояния здоровья альпиниста из Италии Луки Синигальи, <...> к обсуждению присоединились специалисты, находящиеся на территории страны и за ее пределами, которые имеют опыт проведения подобных операций и соответствующую подготовку. В настоящий момент участники данной группы, сопоставив все риски для жизни и здоровья спасателей, учитывая сложные метеоусловия, пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне", - говорится в сообщении компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В заявлении подчеркивается, что организация новых спасательных работ "может привести к очередным жертвам". Отмечается, что под данным заключением поставили подписи многократный чемпион России, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Семенов, заслуженный мастер спорта Юрий Кошеленко, обладатели звания "Снежный барс" Баир Батуев, Евгений Токарев, Владимир Ключников, Святослав Корнев, Артем Черемных, Денис Алексенко, Александр Яковенко, Павел Воробьев, Герман Маневский, Илья Чвалаев, Наталья Белянкина, Дмитрий Ермаков, Роман Шилин, спасатели Андрей Новиков, Сергей Красовский и Андрей Алипов, а также дважды восходивший на пик Победы Артем Ценцевицкий. Часть из них, по данным компании, принимали непосредственное участие в попытках спасения Наговициной.

Сегодня МВД Киргизии начало доследственную проверку инцидента с Наговициной, которая коснется турфирмы - организатора восхождения. Накануне в ведомстве рассказали ТАСС, что против "Ак-Сай трэвел" будет возбуждено уголовное дело. В самой компании ранее признали, что спасти альпинистку не удалось, и принесли соболезнования родным.

В среду Государственный комитет национальной безопасности республики по итогам аэровидеосъемки пика Победы не обнаружил признаков жизни Наговициной. В свою очередь в киргизском МЧС признали россиянку без вести пропавшей. В понедельник начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее не могут объявить погибшей. В тот же день сотрудники МЧС Киргизии не смогли направить дрон для оценки состояния Наговициной из-за плохой погоды.

Пик Победы (7 439 метров) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов. По данным Грекова, за всю историю с пика не удалось спустить ни одного тела погибшего.