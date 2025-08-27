Она в тяжелом состоянии

УФА, 27 августа. /ТАСС/. Состояние пострадавшей при опрокидывании батута в Уфе пятилетней девочки тяжелое, она в реанимации, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

"В Затоне перевернулся батут с детьми. Ураган снес конструкцию, рядом с которой были малыши. Одна из них - трехлетняя девочка. Она не пострадала, у ребенка лишь несколько царапин. На месте ее осмотрели врачи скорой помощи. Еще одна - пятилетняя девочка. Ее доставили в городскую больницу № 17. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии", - написал Рахматуллин.

Инцидент произошел на улице Летчиков, по данным местных властей, аттракцион работал несанкционированно. По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.