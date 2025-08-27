Он призвал жителей региона оставаться дома

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил жителей о работе средств подавления и противовоздушной обороны (ПВО) над Липецком и Липецким округом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Над Липецком и Липецким округом работают ПВО и средства подавления. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице - зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход", - написал он.

Глава региона также попросил жителей оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БПЛА", который был объявлен в регионе в 18:30 мск. Артамонов напомнил, что запрещено публиковать фото и видео о работе ПВО, последствиях атак беспилотников или их пролетов.