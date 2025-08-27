В местных СМИ выдвигаются различные версии инцидента, однако ни одна из них следствием пока не подтверждена

АНКАРА, 27 августа. /ТАСС/. Поиски российского спортсмена Николая Свечникова, который пропал 24 августа во время массового заплыва через Босфор, продолжаются. Новых данных о них пока нет, сообщила ТАСС родственница жены пловца Алена Караман.

"Новой подтверждающей информации, связанной с ситуацией с поисками, пока нет", - сказала она, призвав не верить различным спекуляциям на этот счет в СМИ.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через пролив Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. На финише россиянин не появился.

В местных СМИ выдвигаются различные версии инцидента, однако ни одна из них следствием пока не подтверждена. Источник в местных правоохранительных органах сообщил ТАСС, что спекуляции, связанные с пропажей российского спортсмена, "не вносят ясности в разбирательство и не помогают следствию в расследовании дела".

По информации источника, операция по поиску Свечникова четвертые сутки продолжается в акватории Босфора, определенной следствием, в том числе с использованием беспилотников, водолазов и специальных сонаров, которые применяются ВМС для поисков на глубинах до 300 метров.